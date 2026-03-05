GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

“Batı Makedonya“, “Orta Makedonya“ ve “Doğu Makedonya ve Trakya“ hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

“Batı Makedonya“, “Orta Makedonya“ ve “Doğu Makedonya ve Trakya“ hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Güneydoğu Avrupa'da yer alan bu idari bölgeler, antik çağlardan bu yana stratejik önemi yüksek olan ve tarihi Makedonya bölgesinin büyük bir kısmını kapsayan bir ülkenin parçasıdır.

"Batı Makedonya", "Orta Makedonya" ve "Doğu Makedonya ve Trakya" hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir?

Bu bölgelerin tamamı Yunanistan sınırları içerisinde yer alan resmi idari yönetim birimleridir. Yunanistan, 2011 yılında yapılan "Kallikratis" idari reformu ile ülkeyi 13 bölgeye ayırmıştır. Bu bölgelerden üçü, isimlerinde "Makedonya" ibaresini barındırır:

  • Batı Makedonya: Merkezi Kozani'dir.

  • Orta Makedonya: Merkezi Selanik'tir ve en büyük nüfuslu olanıdır.

  • Doğu Makedonya ve Trakya: Merkezi Gümülcine'dir ve Türkiye sınırındaki Batı Trakya bölgesini de kapsar.

Cevap: Yunanistan

Kaynak: Haber Merkezi

