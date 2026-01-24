GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

beIN Sports Canlı Yayın! Maç İzleme Bilgileri (24 Ocak 2026)! Bein Sports CANLI izle!

beIN Sports Canlı Yayın! Maç İzleme Bilgileri (24 Ocak 2026)! Bein Sports CANLI izle!

Süper Lig maçını ve diğer beIN Sports yayınlarını canlı takip etmek isteyenler için resmi izleme bilgileri ve kesintisiz yayına ulaşım yolları aşağıdadır.

Önemli Not: Türkiye Süper Lig maçları ve beIN Sports'un diğer premium içerikleri ücretli ve şifreli olarak yayımlanmaktadır.

beIN Sports Canlı Yayın Nereden ve Nasıl İzlenir?

beIN Sports'un canlı yayınlarını yasal, kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz iki ana resmi yöntem bulunmaktadır:

Televizyon Üzerinden

Digitürk Aboneliği: Aktif bir Digitürk paketiniz varsa, uydu alıcınız üzerinden beIN Sports 1 kanalını açarak maçı izleyebilirsiniz.

Dijital Platformlar Üzerinden

TOD TV: beIN Sports'un resmi dijital yayın platformu olan TOD TV (eski adıyla beIN Connect) üzerinden aktif aboneliğinizle canlı yayınlara, maçlara ve programlara anında ulaşabilir, kesintisiz izleme keyfi yaşayabilirsiniz.

beIN Sports 1 HD Frekans Bilgileri

Televizyon üzerinden uydu alıcısıyla izlemek için kullanabileceğiniz frekans bilgileri şunlardır:

Bilgi Değer
Kanal Adı beIN SPORT 1 HD
Frekans 11675
Polarizasyon Değeri V - Dikey
SR (Sembol Oranı) 24444
FEC 3/4
 

Kaynak: Haber Merkezi

