beIN Sports Canlı Yayın ve Kasımpaşa - Gençlerbirliği Maçı İzleme Bilgileri (12 Aralık 2025)! Bein Sports CANLI izle!

Bu akşam oynanan Kasımpaşa - Gençlerbirliği Süper Lig maçını ve diğer beIN Sports yayınlarını canlı takip etmek isteyenler için resmi izleme bilgileri ve kesintisiz yayına ulaşım yolları aşağıdadır.
Önemli Not: Türkiye Süper Lig maçları ve beIN Sports'un diğer premium içerikleri ücretli ve şifreli olarak yayımlanmaktadır.
beIN Sports Canlı Yayın Nereden ve Nasıl İzlenir?
beIN Sports'un canlı yayınlarını yasal, kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz iki ana resmi yöntem bulunmaktadır:
Televizyon Üzerinden
Digitürk Aboneliği: Aktif bir Digitürk paketiniz varsa, uydu alıcınız üzerinden beIN Sports 1 kanalını açarak maçı izleyebilirsiniz.
Dijital Platformlar Üzerinden
TOD TV: beIN Sports'un resmi dijital yayın platformu olan TOD TV (eski adıyla beIN Connect) üzerinden aktif aboneliğinizle canlı yayınlara, maçlara ve programlara anında ulaşabilir, kesintisiz izleme keyfi yaşayabilirsiniz.
beIN Sports 1 HD Frekans Bilgileri
Televizyon üzerinden uydu alıcısıyla izlemek için kullanabileceğiniz frekans bilgileri şunlardır:
|Bilgi
|Değer
|Kanal Adı
|beIN SPORT 1 HD
|Frekans
|11675
|Polarizasyon Değeri
|V - Dikey
|SR (Sembol Oranı)
|24444
|FEC
|3/4
Kaynak: Haber Merkezi