Bekâr Erkekler İçin Yılbaşı Duası! 2026’da Kısmet ve Hayırlı Evlilik İçin Edilecek Dua!

Yeni yıla girerken edilen dualar, özellikle bekâr erkekler için kısmetin açılması, hayırlı bir eşle karşılaşmak ve huzurlu bir yuva kurmak niyetiyle büyük önem taşıyor. 2025'i geride bırakıp 2026'ya adım atarken okunabilecek kısmet ve evlilik duaları merak ediliyor.

Yılbaşı Gecesi Dua Etmenin Anlamı

Yılbaşı gecesi, yeni başlangıçların sembolü olarak görülür. Bekâr erkekler bu gecede; geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakmak, doğru kişiyle karşılaşmak ve hayırlı bir evlilik için samimi niyetle dua etmeyi tercih eder.

Bekâr Erkekler İçin Kısmet Duası

"Allah'ım, bana hayırlı olan kısmeti nasip eyle. Hayatıma girecek insanı benim için hayırlı kıl. Bana imanlı, ahlaklı ve huzur bulacağım bir eş lütfet. Kalbimi ferahlat, yolumu açık eyle.”

Bu dua, kısmetin açılması ve doğru kişiyle karşılaşmak niyetiyle okunur.

Hayırlı Evlilik İçin Okunacak Dua

"Ya Rabbi, evlilik yolunda bana hayırlı kapılar aç. Bana uygun olanı bana yaklaştır, bana zarar verecek olandan uzak tut. Kuracağım yuvayı sevgi, saygı ve sadakatle doldur.”

Yılbaşı gecesi veya yeni yılın ilk günlerinde okunması tavsiye edilir.

Yeni Yıla Girerken Okunabilecek Kısa Dua

"Rabbim, 2026 yılını benim için hayırlı eyle. Kısmetimi aç, kalbime huzur ver. Hayatıma hayırlı başlangıçlar nasip eyle.”

Dua Ne Zaman ve Nasıl Okunmalı?

Dua, yılbaşı gecesi saat 00.00'dan önce veya sonra edilebilir.

Abdestli olmak ve sakin bir ortamda niyet etmek tavsiye edilir.

Duadan önce kısa bir tövbe ve ardından içten bir niyetle dua edilmesi önerilir.

2026 yılının; bekâr erkekler için hayırlı kısmetler, huzurlu başlangıçlar ve gönülden edilen duaların kabulüne vesile olması temennisiyle.

