“Ben Kandan Elbise Giydim Hiç Değiştirsinler İstemezdim“ ve “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine“ adlı şiirlerin şairi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Modern Türk edebiyatının ve İslamcı düşünce geleneğinin en güçlü kalemlerinden biri olan bu şair, eserlerinde metafizik bir derinlik ve eşsiz bir imge dünyası kurmuştur.

"Ben Kandan Elbise Giydim Hiç Değiştirsinler İstemezdim" ve "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" adlı şiirlerin şairi kimdir?

Derin dini ve felsefi altyapısını lirik bir dille birleştiren bu eserlerin sahibi Sezai Karakoç'tur. Özellikle "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri, modern zamanlarda bir müminin yakarışını ve medeniyet tasavvurunu anlatan en önemli şiirlerinden biri kabul edilir. Şair, "Diriliş" düşüncesi etrafında şekillendirdiği edebi kimliğiyle nesiller boyu geniş bir okur kitlesini etkilemiştir.

Cevap: Sezai Karakoç

