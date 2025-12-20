GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Beşiktaş - Rizespor Maçının Muhtemel 11'i! Beşiktaş İlk 11! Rizespor İlk 11! Beşiktaş vs Rizespor Maçı Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş - Rizespor Maçının Muhtemel 11’i! Beşiktaş İlk 11! Rizespor İlk 11! Beşiktaş vs Rizespor Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Ligdeki galibiyet serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar ile deplasmanda puan arayan Rizespor arasındaki bu mücadele, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Ne Zaman
Mücadele, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ve beIN Connect Turkey ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Yer
Karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacaktır.

Teknik Direktörler
Beşiktaş Teknik Direktörü: Sergen Yalçın

Rizespor Teknik Direktörü: Recep Uçar

Muhtemel İlk 11'ler

Beşiktaş Muhtemel 11'i: (4-1-4-1 Dizilişi)

Kaleci: E. Destanoğlu (30)

Savunma: T. Bulut (22), G. Paulista (3), T. Djaló (35), R. Yılmaz (33)

Ön Libero: D. E. Tiknaz (5)

Orta Saha: M. Rashica (7), V. Černý (18), O. Kökçü (10) (K), K. K. Yılmaz (17)

Forvet: T. Abraham (9)

Rizespor Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)

Kaleci: E. Canpolat (1)

Savunma: C. Højer (5) (K), M. Sagnan (27), S. Akaydın (3), M. Pala (54)

Defansif Orta Saha: G. Papanikolaou (6), L. Augusto (50)

Hücum Arkası: I. Olawoyin (10), Q. Laçi (20), J. Rak-Sakyi (19)

Forvet: A. Sowe (9)

