GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,40
EURO
50,88
STERLİN
58,58
GRAM
6.934,76
ÇEYREK
11.394,98
YARIM ALTIN
22.667,64
CUMHURİYET ALTINI
45.192,64
YAŞAM Haberleri

Beyaz’la Joker 5. Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu? Beyaz’la Joker 5. Bölüm Neden Yok? Beyaz’la Joker Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Beyaz’la Joker 5. Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu? Beyaz’la Joker 5. Bölüm Neden Yok? Beyaz’la Joker Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D'nin merakla beklenen yapımı Beyaz'la Joker, Pazar akşamı yeni bölümüyle (5. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Beyaz'la Joker Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?

Beyaz'la Joker'in yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:

Canlı Yayın: Pazar akşam saat 20.00'de Kanal D televizyon kanalından diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dijital Platform: Kanal D resmi web sitesi veya Now mobil uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.

Son Bölümde Neler Oldu

Bilgiyle kahkahayı ustalıkla bir araya getiren yarışma; sürprizlerle dolu içeriği, dinamik akışı ve eğlencenin hiç düşmediği yapısıyla ekran başındakileri keyifli bir yolculuğa davet ediyor. İki iddialı yarışmacı, 3 milyon liralık büyük ödül için zorlu ve birbirinden farklı sorularla karşı karşıya gelecek. Tıp öğrencisi Eren, sergilediği dikkat çekici performansla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Didem Hanım'ın, Beyazıt Öztürk'ten isteyeceği beklenmedik talep ise hem şaşkınlık yaratacak hem de kahkahalara neden olacak. Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılar için hazırladığı sürprizler, bölüm boyunca merak ve eğlenceyi zirvede tutacak. Ekrana gelen her anıyla enerjiyi yükselten program, Beyaz'ın doğal samimiyetiyle kahkahayı hızla yayıyor. Sürprizlerle dolu soruların beklenmedik karşılıklar bulduğu bu tempolu yolculuk, izleyeni yalnızca izleyen değil, eğlencenin bir parçası hâline getirerek unutulması zor bir seyir keyfi sunacak.

 "Beyaz'la Joker" yeni bölümüyle 18 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER