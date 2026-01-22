Beyaz’la Joker 5. Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu? Beyaz’la Joker 5. Bölüm Neden Yok? Beyaz’la Joker Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D'nin merakla beklenen yapımı Beyaz'la Joker, Pazar akşamı yeni bölümüyle (5. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Beyaz'la Joker Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?

Beyaz'la Joker'in yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:

Canlı Yayın: Pazar akşam saat 20.00'de Kanal D televizyon kanalından diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dijital Platform: Kanal D resmi web sitesi veya Now mobil uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.



Son Bölümde Neler Oldu

Bilgiyle kahkahayı ustalıkla bir araya getiren yarışma; sürprizlerle dolu içeriği, dinamik akışı ve eğlencenin hiç düşmediği yapısıyla ekran başındakileri keyifli bir yolculuğa davet ediyor. İki iddialı yarışmacı, 3 milyon liralık büyük ödül için zorlu ve birbirinden farklı sorularla karşı karşıya gelecek. Tıp öğrencisi Eren, sergilediği dikkat çekici performansla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Didem Hanım'ın, Beyazıt Öztürk'ten isteyeceği beklenmedik talep ise hem şaşkınlık yaratacak hem de kahkahalara neden olacak. Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılar için hazırladığı sürprizler, bölüm boyunca merak ve eğlenceyi zirvede tutacak. Ekrana gelen her anıyla enerjiyi yükselten program, Beyaz'ın doğal samimiyetiyle kahkahayı hızla yayıyor. Sürprizlerle dolu soruların beklenmedik karşılıklar bulduğu bu tempolu yolculuk, izleyeni yalnızca izleyen değil, eğlencenin bir parçası hâline getirerek unutulması zor bir seyir keyfi sunacak.



"Beyaz'la Joker" yeni bölümüyle 18 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

Kaynak: Haber Merkezi