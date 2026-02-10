Beyaz’la Joker Yarışma Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır 2026? Beyaz’la Joker Başvurusu Mobil Uygulama Üzerinden Yapılabilir mi? Beyaz’la Joker Büyük Ödülü Ne Kadar?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Beyaz'la Joker” yarışması, eğlenceli formatı ve yüksek ödülüyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar ise başvuru süreciyle ilgili detayları araştırıyor. İşte Beyaz'la Joker başvurusu hakkında merak edilenler…

Beyaz'la Joker Başvuru Formu Nereden Doldurulur?

Beyaz'la Joker yarışmasına başvurmak isteyen adaylar, Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabiliyor. Online başvuru ekranında kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve yarışmaya katılım talebiyle ilgili bölümler yer alıyor. Formun eksiksiz şekilde doldurulmasının ardından başvuru süreci tamamlanıyor.

Beyaz'la Joker Başvurusu Mobil Uygulama Üzerinden Yapılabilir mi?

Yarışmaya başvurmak isteyenler, Kanal D'nin mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabiliyor. Mobil uygulamayı indirerek üyelik oluşturan kullanıcılar, başvuru işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda uygulama, program sırasında anlık katılım ve etkileşim imkânı da sunuyor.

Beyaz'la Joker Yarışmasının Formatı Nasıl?

"Beyaz'la Joker”, genel kültür ve bilgi sorularına dayalı bir yarışma formatına sahip. Her bölümde iki yarışmacı karşı karşıya geliyor. Programın dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile yarışmacının doğrudan elenmemesi. Bu özellik, yarışmaya daha rahat ve eğlenceli bir atmosfer kazandırıyor.

Beyaz'la Joker Büyük Ödülü Ne Kadar?

Yarışmada dereceye giren ve finale kadar ilerleyen yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yüksek ödül miktarı, programa olan ilgiyi artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Beyaz'la Joker Ne Zaman Yayınlanıyor?

Beyazıt Öztürk'ün sunumunu üstlendiği "Beyaz'la Joker” yarışması, Kanal D ekranlarında her hafta Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Program, saat 20.00'de yayınlanıyor.

Beyaz'la Joker Kimler Başvuru Yapabilir?

Yarışmaya, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru formunu eksiksiz dolduran herkes katılabiliyor. Başvurular, yapım ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.

