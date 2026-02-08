Beyoğlu’nda Enli Yokuşu’na resmedilen “Mimozalı Kadın“ eseri kimindir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

İstanbul'un tarih kokan sokaklarını sanatla buluşturan projelerden biri olan Enli Yokuşu, Türk resim sanatının en önemli başyapıtlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

Beyoğlu'nda Enli Yokuşu'na resmedilen "Mimozalı Kadın" eseri kime aittir?

Enli Yokuşu'nun merdivenlerine üç boyutlu bir teknikle resmedilen bu eser, Türk müzeciliğinin kurucusu, arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'e aittir. 2020 yılında Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, üniversite öğrencileri tablonun bir reprodüksiyonunu merdiven basamaklarına işlemiştir.

1906 yılında tamamlanan orijinal tabloda Osman Hamdi Bey, Fransız asıllı eşi Naile Hanım'ı resmetmiştir. Tablo, sanatçının diğer eserlerinden farklı olarak fona detay yerleştirmemesi ve Avrupa'daki modern resim akımlarına yakın duran tarzıyla dikkat çeker. Orijinal eser, Enli Yokuşu'nun hemen karşısında bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir.

Cevap: Osman Hamdi Bey

