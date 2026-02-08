Beyoğlu’nda Enli Yokuşu’na resmedilen “Mimozalı Kadın“ eseri kimindir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un tarih kokan sokaklarını sanatla buluşturan projelerden biri olan Enli Yokuşu, Türk resim sanatının en önemli başyapıtlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.
Beyoğlu'nda Enli Yokuşu'na resmedilen "Mimozalı Kadın" eseri kime aittir?
Enli Yokuşu'nun merdivenlerine üç boyutlu bir teknikle resmedilen bu eser, Türk müzeciliğinin kurucusu, arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'e aittir. 2020 yılında Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, üniversite öğrencileri tablonun bir reprodüksiyonunu merdiven basamaklarına işlemiştir.
1906 yılında tamamlanan orijinal tabloda Osman Hamdi Bey, Fransız asıllı eşi Naile Hanım'ı resmetmiştir. Tablo, sanatçının diğer eserlerinden farklı olarak fona detay yerleştirmemesi ve Avrupa'daki modern resim akımlarına yakın duran tarzıyla dikkat çeker. Orijinal eser, Enli Yokuşu'nun hemen karşısında bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”