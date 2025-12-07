GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
YAŞAM Haberleri

Bi Tanem adlı şarkıyı seslendiren kimdir? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Bi Tanem adlı şarkıyı seslendiren kimdir? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bi Tanem şarkısını kim söylüyor?” sorusunun cevabı Cengiz İmren oldu. Şıklar ve detaylar haberimizde.

Bi Tanem adlı şarkıyı kim seslendirmiştir?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya pop müzik severlerin yakından bildiği bir soru yöneltildi. "Bi Tanem” şarkısının gerçek sahibi merak konusu oldu.

Soruda verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Cengiz İmren

  • B: Ferhat Göçer

  • C: Gökhan Kırdar

  • D: İsmail Ünday

Bi Tanem Şarkısını Kim Söylüyor?

Türk müziğinin sevilen eserlerinden "Bi Tanem”, yıllardır en bilinen romantik şarkılardan biri olarak kabul ediliyor. Bu şarkıyı Cengiz İmren seslendirmiş ve geniş kitlelere ulaştırmıştır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: A: Cengiz İmren

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER