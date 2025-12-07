Bi Tanem adlı şarkıyı seslendiren kimdir? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bi Tanem şarkısını kim söylüyor?” sorusunun cevabı Cengiz İmren oldu. Şıklar ve detaylar haberimizde.
Bi Tanem adlı şarkıyı kim seslendirmiştir?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya pop müzik severlerin yakından bildiği bir soru yöneltildi. "Bi Tanem” şarkısının gerçek sahibi merak konusu oldu.
Soruda verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Cengiz İmren
-
B: Ferhat Göçer
-
C: Gökhan Kırdar
-
D: İsmail Ünday
Bi Tanem Şarkısını Kim Söylüyor?
Türk müziğinin sevilen eserlerinden "Bi Tanem”, yıllardır en bilinen romantik şarkılardan biri olarak kabul ediliyor. Bu şarkıyı Cengiz İmren seslendirmiş ve geniş kitlelere ulaştırmıştır.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Sorunun doğru cevabı: A: Cengiz İmren
Kaynak: Haber Merkezi