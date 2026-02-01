Bilet kuyruğu veya sıralama soruları, temel matematiksel mantığı anlamak için harika örneklerdir. Bu tür sorularda en sık yapılan hata, kişinin kendisini her iki yönden sayarken (hem baştan hem sondan) mükerrer yani iki kez saymaktır.

Bilet kuyruğunda baştan 11'inci, sondan 7'nci sırada olan biri, toplam kaç kişiden oluşan bir kuyrukta bekliyor demektir?

Cevap: 17.

Kaynak: Haber Merkezi