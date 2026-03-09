GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun verilerine göre hangi yılda “sabit telefon abone sayısı“ diğer üçünde olduğundan daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun verilerine göre hangi yılda “sabit telefon abone sayısı“ diğer üçünde olduğundan daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verileri bazen kullanıcıları şaşırtabilmektedir. Genellikle teknolojinin eskimesiyle abone sayısının azalması beklense de, Türkiye'deki istatistiklerde dijitalleşme ve fiber internet altyapısının etkisiyle farklı bir tablo ortaya çıkmıştır.

Hangi yılda "sabit telefon abone sayısı" diğer üçünde olduğundan daha fazladır?

BTK'nın yıllık raporlarındaki resmi rakamlar incelendiğinde, sunduğunuz yıllar arasındaki sabit telefon abone sayıları yaklaşık olarak şu şekildedir:

  • 1988: Yaklaşık 4,5 milyon

  • 1993: Yaklaşık 10,9 milyon

  • 2015: Yaklaşık 11,5 milyon

  • 2021: Yaklaşık 12,4 milyon

Bu veriler ışığında, 2021 yılında sabit telefon abone sayısı 1988, 1993 ve 2015 yıllarına göre daha fazladır. Bu durumun en büyük nedeni, bireysel ev telefonu kullanımının azalmasına rağmen, iş yerlerinin artışı ve özellikle fiber/yalın ADSL internet aboneliklerinin teknik olarak bir "sabit hat" üzerinden tanımlanmaya devam etmesidir.

Cevap: 2021

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  .
    ..
    2 saat önce

    Cevap 2021 çıktı yanlış yazmışsınız

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  K
    Kemal
    2 saat önce

    Cevap 2021

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  YD
    Yumuşak diken
    2 saat önce

    Yanlış cevap vermişsiniz. Cevap 2021 olacak.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
