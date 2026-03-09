Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun verilerine göre hangi yılda “sabit telefon abone sayısı“ diğer üçünde olduğundan daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verileri bazen kullanıcıları şaşırtabilmektedir. Genellikle teknolojinin eskimesiyle abone sayısının azalması beklense de, Türkiye'deki istatistiklerde dijitalleşme ve fiber internet altyapısının etkisiyle farklı bir tablo ortaya çıkmıştır.
Hangi yılda "sabit telefon abone sayısı" diğer üçünde olduğundan daha fazladır?
BTK'nın yıllık raporlarındaki resmi rakamlar incelendiğinde, sunduğunuz yıllar arasındaki sabit telefon abone sayıları yaklaşık olarak şu şekildedir:
-
1988: Yaklaşık 4,5 milyon
-
1993: Yaklaşık 10,9 milyon
-
2015: Yaklaşık 11,5 milyon
-
2021: Yaklaşık 12,4 milyon
Bu veriler ışığında, 2021 yılında sabit telefon abone sayısı 1988, 1993 ve 2015 yıllarına göre daha fazladır. Bu durumun en büyük nedeni, bireysel ev telefonu kullanımının azalmasına rağmen, iş yerlerinin artışı ve özellikle fiber/yalın ADSL internet aboneliklerinin teknik olarak bir "sabit hat" üzerinden tanımlanmaya devam etmesidir.
Cevap: 2021
Kaynak: Haber Merkezi