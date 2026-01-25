Biliyorum Sonunu adlı şarkıyı seslendiren grup hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

90'lı yılların Türk pop ve rock müziği, kendine has tarzı olan gruplarla doluydu. Bu şarkı, hem melankolik tınısı hem de farklı vokal tarzıyla o döneme damgasını vurmuş ve bugün bile nostalji listelerinin vazgeçilmezi olmuştur.

"Biliyorum Sonunu" adlı şarkıyı seslendiren grup hangisidir?

Bu şarkı, İsmail Akçay ve Ali Cemali tarafından kurulan Cemali grubuna aittir. 1995 yılında yayımlanan "Duymak İstiyorum" albümünün en sevilen parçalarından biridir. Grup, kendine has mistik ve modern sound'uyla o yıllarda büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Cevap: Cemali

