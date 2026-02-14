Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu dizesindeki kifayetsizin anlamı hangisidir? Çifte Milyon Sorusu
Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli Kanık'ın o meşhur "Anlatamıyorum" şiirinde geçen bu dize, duyguların yoğunluğu karşısında dilin sınırlarını ifade eder.
"Kifayetsiz" kelimesinin bu dizedeki anlamı nedir?
Kelime anlamı olarak "yetersiz" veya "kâfi gelmeyen" demektir. Arapça kökenli olan bu sözcük, "kifayet" (yeterlilik) kelimesinden türetilmiştir.
Dizenin Anlam Derinliği:
Şair burada, hissettiği duyguların ve hayallerin o kadar büyük, o kadar derin olduğunu anlatır ki; mevcut kelime dağarcığının bu hisleri tarif etmeye yetmediğini vurgular. "Kelimeler kifayetsiz kalıyor" ifadesi, "ne kadar konuşursam konuşayım, ne kadar kelime seçersem seçeyim hislerimi tam olarak yansıtamıyorum" demektir.
Kelime Analizi:
Kifayet: Yeterli olma durumu.
Kifayetsiz: Bir işi başarmaya veya bir durumu açıklamaya gücü, ölçüsü yetmeyen.
Önemli Not:
