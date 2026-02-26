GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 27 Şubat yarın Bingöl’de okul var mı, yok mu? Bingöl valiliği açıklama yaptı mı?

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kar tatili kararı il genelini değil, bir ilçeyi kapsıyor. İşte detaylar…

Bingöl'ün Hangi İlçesinde Okullar Tatil Edildi?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl'ün Adaklı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışının buzlanmaya yol açabileceği ve ulaşımda risk oluşturabileceği belirtildi.

27 Şubat 2026 Cuma Günü Okul Var mı?

Açıklamaya göre 27 Şubat 2026 Cuma günü Adaklı ilçesindeki:

  • Tüm resmi okullar

  • Özel okullar

  • Özel eğitim kurumları

1 gün süreyle kapalı olacak.

Kararın, öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak tedbir amacıyla alındığı ifade edildi.

Kamu Personeline İdari İzin Verildi mi?

Kaymakamlık duyurusunda kamu çalışanlarına yönelik düzenleme de yer aldı. Buna göre;

  • Kamuda görev yapan engelli personel

  • Hamile kamu çalışanları

27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak.

Öte yandan Bingöl genelinde diğer ilçeler için şu an itibarıyla alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Yeni bir gelişme olması halinde resmi makamlar tarafından kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

