Bir Barındırma Sağlayıcısını Güvenilir Kılan Şey Nedir? Alıcı Kontrol Listesi

Hangi barındırma sağlayıcısına karar vermek için güven, performans ve güvenlik özellikleri gibi sağlayıcının sunduğu özellikleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Barındırmada Fiyattan Çok Güven Önemlidir

Barındırma sağlayıcıları arasında eleme yaparken, işletmelerin barındırma sağlayıcılarının sunduğu fiyatları eleme yaparken öncelik olarak kullanması gayet normal. ABD, İngiltere, Kanada, Türkiye, Brezilya ve Rusya gibi güven rekabetininin olduğu ülkelerde fiyattan çok güvenin sağlanması daha önemli.

Bir barındırma sağlayıcısı işletmenin dijital görünürlüğü üzerinde bir kontrole sahiptir. Bu yüzden de sunucular çöktüğünde websiteler çevrimdışı, erişilemez olur. Güvenlik zayıf olduğunda veriler riske atılmış olur ve bu süreçte bir destek alamazsanız kesinti süresinin maliyetleri çok daha fazla olur.

UltaHost gibi performans odaklı sağlayıcıların merkezinde ölçeklenebilirlik, altyapı konusunda şeffaflık ve büyüyen işletmeleri desteklemeye odaklı ölçeklenebilir çözümler gibi kriterler bulunur.

Bazı sağlayıcılar geçici uygun fiyatlar sunsa da, işletmelerin altyapı konusunda güvenebileceği özellikleri sunan sağlayıcılara bakmaları daha büyük önem taşır.

Altyapı Güvenilirliği

Genel kural olarak, güvenilir sağlayıcıların üst düzey bir altyapısı olması gerekir. Güvenilir ve ölçeklenebilir sunucu mimarisi, yeni ekipmanları, birden fazla veri merkezi (bu sayede siteniz bölgesel olarak çok daha hızlı yüklenir) olan ve aşırılığa; yüksek erişilebilirliğe kendini adamış bir sağlayıcı seçin.

Sağlayıcınızın altyapısını göz önünde bulundurun. İçerisinde şunlar bulunmalı:

Hız için SSD veya NVMe sabit disk

Birden fazla veri merkezi ve ölçeklenebilir mimari

En az %99.9 çalışma süresi destek garantisi

Aşırı güç ve ağ

Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki küresel şirketlerin en çok bölgesel performansa odaklanması gerekir. Yüksek gecikme süresi kullanıcı deneyimi, SEO ve gelir potansiyelini direkt olarak etkiler.

Çalışma Süresi Garantisi ve Performans

Vaat edilen pazarlama rakamları bir şeydir, ancak gerçeği ortaya koyan ölçülebilir çalışma süresi istatistikleridir. Saygın hosting şirketleri, aşağıdaki detayları içeren bir Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) yayınlayacaktır:

Çalışma süresi yüzdesini garantiler

Eğer çalışma süresi tatmin etmezse telafi süreci başlar

Çalışma süresi izlemesi nasıl kaydedilir

Maddi kazanç güvenilirlikle doğrudan bağlantılıdır. Çevrimiçi rezervasyon sistemleri, e-ticaret platformları ve hizmet tabanlı siteler hata veya sürekli sorunlu bir işletmeyi kaldıramaz.

ABD ve İngiltere gibi çok büyük rekabetin olduğu ülkelerde en ufak bir hata, normalde kolay göz ardı edilebilecek bir şey bile işletmelerin potansiyel müşteri kaybetmesine sebep olabilir. Bu da müşterilerin direkt başka bir firmaya gideceği anlamına gelir.

Güvenilir barındırma sağlayıcıları işletme odağına çalışma süresini koyar, pazarlama sloganı koymaz.

Güvenlik ve Veri Koruması

Güvenlik özellikleri barındırma güvenini sağlama konusunda en gerekli kısımlar arasında yer alır. Organizasyonlar barındırma sağlayıcılarıyla, müşteri detayları, alışveriş kayıtları ve gizli yazışma gibi hassas bilgileri paylaşır.

Güvenlik ölçütleri arasında şunlar yer alır:

Ücretsiz ve etkili SSL

Güvenlik duvarı koruması

DDoS koruması

Düzenli zararlı yazılım taramaları

Otomatik yedeklemeler

Kanada ve İngiltere gibi dosya koruma mevzuatı tarafından yönetilen ülkelerde uyumluluk ve veri güvenliği oldukça önemlidir. Kötü güvenlik sistemi organizasyonları zayıf durumda bırakabiliyor.

Güvenilir barındırma sağlayıcıları ekstra pahalı özellik satmak yerine güvenliğe sürekli olarak yatırım yapar.

Şeffaf Fiyatlandırma

Müşterinin bilmediği fiyatlandırmalar bir barındırma sağlayıcısının güvenilir olmadığının habercisi olabilir. Güvenilir bir barındırma ortamında müşteri aşağıdakiler gibi her konuda şeffaf fiyatlandırmadan faydalanır:

Yenileme fiyatları

Ek satın alım fiyatlandırması

Yedekleme ve yenileme ücretleri

Alan adı yenileme fiyatları

Yenileme döneminde hızla yükselen düşük başlangıç ​​fiyatları, müşterilerin bütçeleri açısından ters etki yaratabilir. Güvenilir bir ortamdaki faturalama politikaları, daha fazla müşteri edinmenin ucuz yöntemlerinden ziyade uzun vadeli karar alma süreçlerini yansıtır.

Müşteriler binlerce yıllık kontratlar imzalamadan önce hizmet şartlarını dikkatlice okumalıdır.

Ölçeklenebilirlik ve Büyüme

Güven, geleceğe hazırlanma konusundaki en büyük sorundur. Brezilya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi gelişen ekonomiye sahip şirketlerin dijital kanalları büyüdükçe adaptasyon süreci de hızlanmak zorundadır.

En güvenilir barındırma sağlayıcıları kolay yükseltme imkanı sunar:

Girişimciler için paylaşımlı sunucu İşletme genişlemesi için VPS çözümleri Yüksek trafiğe sahip siteler için fiziksel sunucular

Ölçeklenebilirlik, işletmeniz büyüdüğünde daha yüksek performanslı bir sunucuya taşınma derdini ortadan kaldırır ve yüksek trafik artışlarında sunucunuzun çökmeyeceğini garanti eder (örneğin, reklam kampanyası dönemi için).

İşletme ile iyi anlaşan bir barındırma sağlayıcısı uzun vadeli potansiyel bir partner olarak görülebilir.

Teknik Destek

Müşteri desteği güvenilirlik açısından iyiye işarettir. Destek hizmetinin sayısı ve yeterliliği sık teknik problemler yaşandığında kritik olabilir. Şirketler şu türdeki hizmetlere sahip sağlayıcılara bakmalıdır:

Günün sonunda, plan ne olursa olsun destek ekibi 7 gün 24 saat boyunca sohbet, e-mail, ticket veya telefon gibi herhangi bir platform üzerinden destek vermeye hazır olmalıdır. Destek ekibine ve alınan hizmet paketine bağlı olarak sorun giderme işlemi uzmanlar tarafından halledilebilir. Aynı zamanda ortalama dönüş süreleri de önemli bir faktördür.

Etkili bir barındırma hızlı ve bilgili bir destek sunar. Bu sayede güvenlik kazaları gibi kesinti süresi yaşanan durumlarda şirketleri sakinleştirir.

Yönetim Araçları

Şirketin güvenilirliğini zedeleyecek bir diğer öğe de kullanıcı arayüzünün karmaşık ve anlaşılır olmaması. Günümüzde, çoğu barındırma platformları kolay kullanılır şablonlara, otomatik güncellemeler ve kurulum sihirbazlarına sahip.

Yapay Zeka Websitesi Oluşturucusu tarafından yapılan platformları işleten işletmeler tasarım entegrasyonu konusunda en optimize barındırma ortamına sahip sağlayıcıyı bulabilir. Sezgisel bir sistem kullanmak içerik yönetimini, alan adı kaydını ve güvenlik ayarlarını kolaylaştırır.

Barındırma yönetimi tüm kullanıcılar için erişilebilir olduğunda, işletme daha etkili bir şekilde odaklanabiliyor.

Ün ve İncelemeler

Barındırmaya karar vermeden önce birbirinden bağımsız incelemeleri ve durum çalışmalarına göz atın. Çevrimiçi yapılan geri dönütler, servislerin hizmet kaliteleri hakkında çok şey anlatabilir.

Göz önünde bulundurulması gerekenler:

Onaylı müşteri incelemeleri

Uzun vadeli müşteri geri dönüş oranı

Diğer endüstrilerle olan etkileşim

Yayınlanmış çalışma süresi verileri

Hiçbir sağlayıcının olası bir engelle karşılaşma ihtimalinin sıfır olmadığını göz önünde bulundurursak, durağan bir deneyim sunan sağlayıcıların hizmetinin de öyle olması muhtemeldir.

Popüler bir sağlayıcının devamlı müşterileri olur; bu da onların hizmetlerini ve ürünlerini satmak için aşırı reklama ihtiyaç duymadığını gösterir.

Yedekleme ve Kurtarma

En sağlam altyapı bile beklenmedik bir şekilde hata verebilir. Bir barındırma sağlayıcısı beklenmedik teknik bir hataya karşı hazırlıklı olmalıdır.

Yedekleme özelliği şunları kapsamalı:

Otomatik günlük yedeklemeler

Kolay yenileme

Site dışında yedeklemelerin depolanması

Belli veri kurtarma planı

Yedekleme için geçerli bir çözüm bulunamadığında, sistem veya güvenlik ihlali sonrasında sunucuların ve tüm verilerin geri dönüşü olmayan bir şekilde yok olma olasılığı yüksektir.

SEO Optimizasyon Yeterlillikleri

Ayrıca hız, güvenlik ve diğer ilgili etki hususları açısından hizmet kararlarının optimize edilmesi bakımından da hayati önem taşımaktadır.

Sunucu seviye önbelleğe alma

İçerik dağıtım ağı (CDN) entegrasyonu

Doğru sunucu ayarı

Komşulardan etkilenmemek için kaynak izolasyonu

Tutarlı performans kullanıcı özgüvenini artırır ve arama motoru sıralamalarında görünürlüğü optimize eder.

Bir Pratik Alıcının Kontrol Listesi

Ajanslar ve girişimciler, bir barındırma sağlayıcısıyla uzun vadeli çalışmadan önce iki adımlı performans testi gerçekleştirerek değerlendirme yapmalı:

Onaylı ve yayınlanmış çalışma süresi SLAları Güçlü güvenlik ve yedekleme mekanizmaları Görünen abonelik fiyatlandırması, gizli abonelik yenileme ücreti yok Büyümeyi desteklemek için esnek barındırma paketleri 7/24 bilgi destek Sabit müşteri sadakati ve onaylanmış üçüncü parti incelemeleri Çeşitli performans özellikleri Veri merkezi konumları

Bu hizmetleri sağlayan sağlayıcılar, geçici kampanyaların da dışında varlıklarını ve güvenilirliklerini göstermiş olur.

Hızlı SEO İyileştirme İpuçları

Web sitenizin SEO'sunu, kullanılabilirliği, yapıyı ve teknik performansı geliştirerek hızlıca artırabilirsiniz. İşte hemen uygulayabileceğiniz pratik adımlar.

1. Görsel Boyutlarını Küçültün

Büyük görseller sayfa yükleme hızını düşürür; bu da sıralamaları ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.

Hızlı adımlar:

Görselleri yüklemeden önce sıkıştırın.



WebP gibi verimli formatlar kullanın.



Gereksiz derecede büyük banner veya arka plan görsellerinden kaçının.



2. Açıklayıcı Alt Metin Ekleyin

Alt metin, erişilebilirliği artırır ve arama motorlarının görsellerinizi anlamasına yardımcı olur.

Hızlı adımlar:

Her görsel için net ve spesifik açıklamalar yazın.



Anahtar kelimeleri yalnızca gerçekten uyduğunda kullanın.



"image123” gibi genel ifadelerden kaçının.



3. Yönlendirme Sorunlarını Düzeltin

Yönlendirme zincirleri tarama bütçesini tüketir ve gezintiyi yavaşlatır.

Hızlı adımlar:

Gereksiz yönlendirmeleri kaldırın.



Bağlantıları doğrudan nihai URL'ye yönlendirin.



Dahili bağlantıları düzenli olarak kontrol ederek doğruluğu sağlayın.



4. SSS (FAQ) Bölümünü Güçlendirin

İyi optimize edilmiş bir SSS bölümü, netliği artırır, destek yükünü azaltır ve sayfa içi SEO'yu güçlendirir.

Hızlı adımlar:

Soruları kısa ve direkt tutun.



Konuları mantıklı gruplar hâline getirin.



Kullanıcı davranışına göre sık sık güncelleyin.



Uygun olduğunda yapılandırılmış veri işaretleme kullanın.



Site.pro Rehberinden Esinlenen Ek İpuçları

Kullanıcıların yapay zekâ destekli site oluşturucuyu en verimli şekilde kullanabilmesi ve en iyi performansı alması için ekip bir SEO optimizasyon kılavuzu hazırladı. İşte kısa bir özet.

5. Basit ve Net Tasarımı Önceliklendirin

Gereksiz öğeler kullanıcıları karıştırır, etkileşimi düşürür ve SEO'ya zarar verir.

Hızlı adımlar:

Gereksiz öğeleri azaltın.



Gezintiyi tahmin edilebilir ve kolay taranabilir hâle getirin.



Kısa, okunabilir metinler yazın.



6. Tüm Ziyaretçiler İçin Erişilebilirliği Artırın

Erişilebilirlik, kullanılabilirliği artırır ve önerilen en iyi uygulamalarla uyumludur.

Hızlı adımlar:

Güçlü renk kontrastı sağlayın.



Klavye ile tam gezinti mümkün olsun.



Butonlar ve bağlantılar için açıklayıcı etiketler kullanın.



7. Cihazlar Arasında Tutarlılığı Sağlayın

Duyarlı ve kararlı bir arayüz, terk oranını azaltarak SEO'ya katkı sağlar.

Hızlı adımlar:

Mobil, tablet ve masaüstünde düzenleri test edin.



Buton aralıklarını, menü davranışlarını, form tepkisini ve metin boyutlarını kontrol edin.



Cihazlar arasında oluşabilecek görsel kaymaları düzeltin.



8. UX ve SEO'yu Geliştirmek için Analizleri Kullanın

Veriye dayalı iyileştirmeler daha hızlı ve etkili SEO sonuçları getirir.

Hızlı adımlar:

Kullanıcıların nerede zorlandığını veya ayrıldığını belirleyin.



Çıkış oranı yüksek sayfaları iyileştirin veya sadeleştirin.



Revizyon gerektiren içerikleri anlamak için etkileşim verilerini izleyin.



Sonuç

ABD, Kanada, BAE, Türkiye, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde yaşanan rekabetten dolayı, genel performans, müşteri deneyimi ve markanın güvenilirliğini en iyi şekilde sağlamak için barındırma sağlayıcılarına olan güven çok önemlidir.

Fiyatlar bir süreliğine dikkatleri çeksede uzun vadede işletmeleri ayakta tutacak şey güven unsurudur. Altyapı kalitesini göz önünde bulundurduğumuzda, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik seviyesi, aynı zamanda destek kalitesi de bir markanın ününü ve çevrimiçi görünürlüğünü korumak için büyük önem taşır.

Şüphesiz barındırma hizmeti seçimi bir teknik tercihten çok daha fazlasını gerektirir. Potansiyel ve devamlı ekonomik büyümenin sağlanması adına gerçekleşen güvene dayalı bir tercihtir.

Kaynak: Bülten