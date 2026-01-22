GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bir çift sayı ile bir tek sayı toplandığında sonuç daima ne olur? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Bir çift sayı ile bir tek sayı toplandığında sonuç daima ne olur? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Sayılar teorisinin en temel ve değişmez kurallarından biri, tek ve çift sayıların birbirleriyle olan etkileşimidir. Bu kural, sayılar ne kadar büyük olursa olsun asla değişmez ve her zaman aynı sonucu verir.

Bir "çift sayı" ile bir "tek sayı" toplandığında sonuç daima ne olur?

Matematiksel olarak bu durumu basit birer örnekle test edebiliriz:

  • 2 (Çift) + 3 (Tek) = 5 (Tek)

  • 10 (Çift) + 21 (Tek) = 31 (Tek)

  • 100 (Çift) + 1 (Tek) = 101 (Tek)

Kural şudur: İki sayının toplamının çift olabilmesi için her iki sayının da ya çift ya da tek olması gerekir. Eğer sayılardan biri çift, diğeri tek ise sonuç her zaman bir tek sayıdır.

Cevap: Tek sayı

