YAŞAM Haberleri

Bir çift zarın aynı anda atılmasında üst yüze gelen sayılar toplamı hangisi olamaz? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Bir çift zarın aynı anda atılmasında üst yüze gelen sayılar toplamı hangisi olamaz? Çifte Milyon sorusu

Olasılık hesaplamalarında ve masa oyunlarında sıkça karşımıza çıkan çift zar atma işlemi, belirli bir sayı aralığına hapsolmuştur. Her bir zarın üzerindeki rakamların sınırları, toplamın ulaşabileceği en küçük ve en büyük değeri de belirler.

Bir çift zarın aynı anda atılmasında üst yüze gelen sayılar toplamı hangisi olamaz?

Bir zarın üzerinde yer alan en küçük rakam $1$, en büyük rakam ise $6$'dır. Bu durumda iki zar aynı anda atıldığında:

  • En küçük toplam: 1 + 1 = 2

  • En büyük toplam: 6 + 6 = 12 olur.

Seçenekleri incelediğimizde:

  • 10: ($4+6$, $5+5$ veya $6+4$ ile mümkündür.)

  • 11: ($5+6$ veya $6+5$ ile mümkündür.)

  • 12: ($6+6$ ile mümkündür.)

  • 13: Bir çift zarın toplamının $13$ olabilmesi için zarlardan en az birinin $7$ veya daha büyük olması gerekir. Standart bir zarda en fazla $6$ bulunduğu için bu toplamın elde edilmesi imkansızdır.

Cevap: 13

