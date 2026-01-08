Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit olduğunu anlatan teori hangi adla da bilinir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Akışkanlar mekaniğinin en temel yasalarından biri olan bu ilke, cisimlerin su üzerinde nasıl yüzdüğünü veya neden battığını açıklayan bilimsel bir dayanaktır. Milattan önce keşfedilen bu teori, modern mühendislikten gemi yapımına kadar geniş bir yelpazede hala geçerliliğini korumaktadır.

Sıvıların Kaldırma Kuvvetini Anlatan Teori Hangi Adla Bilinir?

Doğru Cevap: Arşimet prensibi

Bu teori, adını Antik Yunan bilgini Arşimet'ten (Archimedes) alır. İlkeye göre; bir akışkana (sıvı veya gaz) tamamen veya kısmen daldırılan bir cisme, yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde bir kaldırma kuvveti etki eder.

