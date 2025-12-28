Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, Bir çok seneler geçti, dönen yok seferinden, dizeleriyle biten şiirin şairi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Türk edebiyatında ölüm ve fanilik temasını en etkileyici biçimde işleyen dizelerden biri olan bu mısralar, okuyucuların sıkça karşılaştığı klasik sorular arasında yer alır.
Dizeleri Yazılan Şiirin Şairi Kimdir?
"Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, / Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.” dizeleri, Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir. Bu dizeler, şairin ölüm kavramını dingin ve kabulleniş dolu bir üslupla ele aldığı şiirlerinden biridir.
Doğru cevap: A) Yahya Kemal Beyatlı
Kaynak: Haber Merkezi