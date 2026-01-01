GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir çorapçının, toptancıdan aldığı 300 çorabın yarısı yolda kaybolmuş, kalanın üçte biri delik çıkmışsa, tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Matematiksel problemler günlük yaşam durumlarına uyarlanarak sorulabilir. Bu örnekte çorapçının elindeki çorapların sağlam kısmı hesaplanıyor.

Bir çorapçının, toptancıdan aldığı 300 çorabın yarısı yolda kaybolmuş, kalanın üçte biri delik çıkmışsa, tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı kaçtır?

Cevap: 100 adet

Hesaplama adımları:

  1. Toplam çorap sayısı: 300

  2. Yolda kaybolan yarısı: 300 ÷ 2 = 150 → kalan çorap: 150

  3. Kalanın üçte biri delik: 150 ÷ 3 = 50 → sağlam çorap: 150 − 50 = 100

Sonuç olarak çorapçının tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı 100'dür.

