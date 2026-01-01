Bir çorapçının, toptancıdan aldığı 300 çorabın yarısı yolda kaybolmuş, kalanın üçte biri delik çıkmışsa, tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Matematiksel problemler günlük yaşam durumlarına uyarlanarak sorulabilir. Bu örnekte çorapçının elindeki çorapların sağlam kısmı hesaplanıyor.
Bir çorapçının, toptancıdan aldığı 300 çorabın yarısı yolda kaybolmuş, kalanın üçte biri delik çıkmışsa, tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı kaçtır?
Cevap: 100 adet
Hesaplama adımları:
-
Toplam çorap sayısı: 300
-
Yolda kaybolan yarısı: 300 ÷ 2 = 150 → kalan çorap: 150
-
Kalanın üçte biri delik: 150 ÷ 3 = 50 → sağlam çorap: 150 − 50 = 100
Sonuç olarak çorapçının tezgâhına koyabileceği sağlam çorap sayısı 100'dür.
Kaynak: Haber Merkezi