Bir insanın DNA’sının yaklaşık yüzde kaçı diğer insanlarla aynıdır? Beyaz’la Joker Sorusu

Peki, Bir insanın DNA'sının yaklaşık yüzde kaçı diğer insanlarla aynıdır?

Genetik bilimindeki araştırmalar, dünya üzerindeki iki insanın DNA'sının %99,9 oranında aynı olduğunu göstermektedir.

Bu durum, dışarıdan bakıldığında ne kadar farklı görünürsek görünelim, biyolojik olarak birbirimize neredeyse ikiz kadar yakın olduğumuzu kanıtlar. Aradaki o devasa fiziksel ve karakteristik farklar (göz rengi, boy uzunluğu, hastalıklara yatkınlık vb.), DNA'mızın sadece %0,1'lik kısmından kaynaklanır.

Bu benzerliği ve farklılığı daha iyi anlamak için şu detaylara bakabiliriz:

1. Genetik Ortaklık ve Farklılık

İnsan genomu yaklaşık 3 milyar baz çiftinden oluşur. %0,1'lik fark küçük görünse de, bu oran yaklaşık 3 milyon genetik harfe tekabül eder. Bizi birbirimizden ayıran tüm o eşsiz özellikler işte bu 3 milyonluk dizilim farkında gizlidir.

2. Diğer Canlılarla Benzerliğimiz

İnsanların sadece kendi türüyle değil, diğer canlılarla olan DNA benzerliği de şaşırtıcı derecededir:

Şempanzeler: %98 - %99 oranında benzerlik.

Fareler: Yaklaşık %85 oranında benzerlik.

Muz: Yaklaşık %50-60 oranında benzerlik (Temel hücresel fonksiyonlar aynı genetik kodlarla yönetilir).

3. Bu Bilgi Ne İşe Yarar?

Bilim insanları bu %0,1'lik farkı inceleyerek;

Kalıtsal hastalıkların nedenlerini bulmaya çalışır,

Adli tıpta kimlik tespiti yapar,

İnsanlığın göç yollarını ve evrimsel geçmişini haritalandırır.

Özetle; hepimiz aynı biyolojik kütüphanenin neredeyse tıpatıp aynı kopyalarına sahibiz, sadece birkaç sayfa ve dipnot bizi birbirimizden ayırıyor.

