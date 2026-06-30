Bir kazan aşure kaç paraya mal oluyor? 50 kişilik aşurenin maliyeti sizi şaşırtabilir

Muharrem ayının vazgeçilmez lezzeti aşure, bu yıl mutfak bütçesini zorluyor. 50 kişilik bir kazan için yapılan hesap, artan gıda fiyatlarını bir kez daha göz önüne seriyor.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş geleneksel aşure hazırlıkları için alışverişe başladı. Ancak aşure malzeme fiyatlarındaki artış, aşure yapımını önceki yıllara göre daha maliyetli hale getirdi. Aşure malzeme fiyatlarında artış 50 kişilik bir aşure için hazırlanan alışveriş listesine göre; 2 kilogram buğday 100 TL, 1,5 kilogram fıstık 300 TL, 1 kilogram üzüm 200 TL, 1 kilogram kayısı 200 TL, 1 kilogram badem 650 TL, 1 kilogram fındık 900 TL, 250 gram kişniş 100 TL, 500 gram ceviz 200 TL, 100 gram tarçın 50 TL tuttu. Toplam malzeme maliyeti ise 2 bin 700 TL olarak hesaplandı. Yüzyıllık gelenek sürüyor Yüzyıllardır birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olarak bilinen aşure geleneği, artan fiyatlara rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, bütçelerini zorlayan fiyatlara rağmen Muharrem ayının maneviyatını paylaşmak için aşure kazanlarını kaynatmayı sürdürüyor. Kaynak: Haber Merkezi

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