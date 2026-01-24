GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bir toplulukta çeşitli özellikleriyle öne çıkarak lider hâline gelenler için kullanılan ifade hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Bir toplulukta çeşitli özellikleriyle öne çıkarak lider hâline gelenler için kullanılan ifade hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Toplum biliminde ve sosyal hiyerarşide, bir grubun içinde karizması, gücü ya da yetenekleriyle diğerlerinden ayrılıp en üst konuma yerleşen kişileri tanımlamak için kullanılan terimler, genellikle Yunan alfabesinin harflerinden ödünç alınır. Bu harfler, bireyin grup içindeki baskınlık seviyesini temsil eder.

Bir toplulukta çeşitli özellikleriyle öne çıkarak lider hâline gelenler için kullanılan ifade hangisidir?

Seçenekler arasındaki sosyal hiyerarşi tanımlarına baktığımızda:

  • Beta: Liderin hemen ardında yer alan, gruba uyumlu ve destekçi profili temsil eder.

  • Gama: Genellikle grubun daha az fark edilen, kendi halindeki üyelerini tanımlar.

  • Omega: Hiyerarşinin en sonunda yer alan veya grup dışı kalanları ifade eder.

  • Alfa: Bir toplulukta zekası, fiziksel gücü ya da dominant karakteriyle en öne çıkan, grubu yöneten ve kararları veren lider figürüdür.

Cevap: Alfa

Kaynak: Haber Merkezi

