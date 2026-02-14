GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bir türküye göre "bahçelerde oynayan" ikilinin akrabalık ilişkileri nedir? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Bir türküye göre “bahçelerde oynayan“ ikilinin akrabalık ilişkileri nedir? Çifte Milyon Sorusu

Türk halk müziğinde ve geleneksel kültürümüzde gelin ile görümce arasındaki ilişki, tıpkı "eltiler" gibi pek çok türküye ve maniye konu olmuştur. Ancak bir önceki sorunuzda bahsettiğimiz "Bahçalarda mor meni" türküsünün orijinal sözlerinde geçen ikili, açıkça belirtildiği üzere **"iki elti"**dir.

Eğer "gelin ve görümce" ikilisinden bahseden meşhur bir eser arıyorsanız, genellikle karşılıklı atışmaların ve şakalaşmaların olduğu maniler akla gelir.

Gelin - Görümce İlişkisini Anlatan Örnek Maniler

Halk arasında gelin ve görümce arasındaki tatlı (bazen de sert) çekişmeyi anlatan şu tarz maniler oldukça yaygındır:
Gelin söyler: "Görümce değil mi? / Başı görümce değil mi? Her gün başıma / Gelen bu işler / Görümce işi değil mi?"
Görümce cevap verir: "Gelin gelin ak gelin / Başıma vurdun tokmak gelin Eğer seni abime demezsem / Bana da demesinler görümce gelin!"

