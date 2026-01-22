GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bir üçgenin bir iç açısı geniş açıysa diğer iki iç açısı nasıl açılardır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Bir üçgenin bir iç açısı geniş açıysa diğer iki iç açısı nasıl açılardır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Geometride bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman  olmak zorundadır. Bu sabit kural, üçgenin türüne göre açılar arasında belirli bir denge kurulmasını mecbur kılar. Bir açı büyüdüğünde, diğerlerinin toplamı küçülmek zorundadır.

Bir üçgenin bir iç açısı geniş açıysa ('den büyükse) diğer iki iç açısı nasıl açılardır?

Geniş açılı bir üçgende, tek bir açı zaten  olan toplamın yarısından fazlasını ('den fazlasını) kaplamış durumdadır. Geriye kalan iki açının toplamı bu durumda 'den küçük kalır. Toplamları  bile etmeyen iki açının her birinin mecburen 'den küçük, yani "dar açı" olması gerekir. Bir üçgende asla iki geniş açı veya bir geniş bir dik açı aynı anda bulunamaz.

Cevap: Dar, dar

Kaynak: Haber Merkezi

