Bir üçgenin bir iç açısı geniş açıysa diğer iki iç açısı nasıl açılardır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Geometride bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman olmak zorundadır. Bu sabit kural, üçgenin türüne göre açılar arasında belirli bir denge kurulmasını mecbur kılar. Bir açı büyüdüğünde, diğerlerinin toplamı küçülmek zorundadır.

Bir üçgenin bir iç açısı geniş açıysa ('den büyükse) diğer iki iç açısı nasıl açılardır?

Geniş açılı bir üçgende, tek bir açı zaten olan toplamın yarısından fazlasını ('den fazlasını) kaplamış durumdadır. Geriye kalan iki açının toplamı bu durumda 'den küçük kalır. Toplamları bile etmeyen iki açının her birinin mecburen 'den küçük, yani "dar açı" olması gerekir. Bir üçgende asla iki geniş açı veya bir geniş bir dik açı aynı anda bulunamaz.

Cevap: Dar, dar

Kaynak: Haber Merkezi