GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,15
EURO
51,08
STERLİN
59,27
GRAM
7.409,29
ÇEYREK
12.233,78
YARIM ALTIN
24.386,00
CUMHURİYET ALTINI
48.564,39
YAŞAM Haberleri

Bir yeniçeri mi daha güçlü yoksa bir ninja mı? sorusuna aklı takılan biri, Osmanlı askeriyle hangi medeniyetin dövüşçüsünü kıyaslıyordur?

Bir yeniçeri mi daha güçlü yoksa bir ninja mı? sorusuna aklı takılan biri, Osmanlı askeriyle hangi medeniyetin dövüşçüsünü kıyaslıyordur?

Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve kültürlerde gelişen askeri yapılar, kendilerine has disiplinleri ve dövüş teknikleriyle günümüzde bile popüler kültürün en çok merak edilen karşılaştırma konularından birini oluşturur.

Bir yeniçeri ile bir ninjayı kıyaslayan biri, Osmanlı askeriyle hangi medeniyetin dövüşçüsünü kıyaslıyordur?

Bir yeniçeri ile ninjayı kıyaslayan kişi, Osmanlı askeriyle Japon medeniyetinin dövüşçüsünü kıyaslıyordur. "Ninja" (veya Şinobi), feodal Japonya döneminde casusluk, suikast ve gizli görevler için eğitilmiş özel savaşçılara verilen addır.

Bu iki figürün kıyaslanması şu ilginç zıtlıkları barındırır:

  • Savaş Tarzı: Yeniçeriler, meydan savaşlarında düzenli ordu disipliniyle savaşan, ağır silahlar kullanan bir piyade sınıfıyken; Ninjalar, gizlilik (stealth) ve çevikliğe dayalı, genellikle bireysel ya da küçük gruplar halinde faaliyet gösteren gölge savaşçılarıdır.

  • Ekipman: Yeniçeriler kılıç (yatağan), kalkan ve tüfek gibi dönemin en ileri ateşli silahlarını kullanırken; Ninjalar katana, shuriken (yıldız bıçak) ve duman bombası gibi daha çok yakın dövüş ve kaçış odaklı araçlar kullanır.

Cevap: Japonya

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER