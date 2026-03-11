Bir yeniçeri mi daha güçlü yoksa bir ninja mı? sorusuna aklı takılan biri, Osmanlı askeriyle hangi medeniyetin dövüşçüsünü kıyaslıyordur?

Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve kültürlerde gelişen askeri yapılar, kendilerine has disiplinleri ve dövüş teknikleriyle günümüzde bile popüler kültürün en çok merak edilen karşılaştırma konularından birini oluşturur.

Bir yeniçeri ile bir ninjayı kıyaslayan biri, Osmanlı askeriyle hangi medeniyetin dövüşçüsünü kıyaslıyordur?

Bir yeniçeri ile ninjayı kıyaslayan kişi, Osmanlı askeriyle Japon medeniyetinin dövüşçüsünü kıyaslıyordur. "Ninja" (veya Şinobi), feodal Japonya döneminde casusluk, suikast ve gizli görevler için eğitilmiş özel savaşçılara verilen addır.

Bu iki figürün kıyaslanması şu ilginç zıtlıkları barındırır:

Savaş Tarzı: Yeniçeriler, meydan savaşlarında düzenli ordu disipliniyle savaşan, ağır silahlar kullanan bir piyade sınıfıyken; Ninjalar, gizlilik (stealth) ve çevikliğe dayalı, genellikle bireysel ya da küçük gruplar halinde faaliyet gösteren gölge savaşçılarıdır.

Ekipman: Yeniçeriler kılıç (yatağan), kalkan ve tüfek gibi dönemin en ileri ateşli silahlarını kullanırken; Ninjalar katana, shuriken (yıldız bıçak) ve duman bombası gibi daha çok yakın dövüş ve kaçış odaklı araçlar kullanır.

Cevap: Japonya

Kaynak: Haber Merkezi