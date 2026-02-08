“Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak“ anlamına gelen deyim hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru
Türkçenin mizahi ve kinayeli anlatımında, birini zor duruma düşürmek veya başına bir iş açmak için kullanılan bazı deyimler meyve ve sebze kabukları üzerinden şekillenmiştir.
"Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak" anlamına gelen deyimin doğru kullanımı hangisidir?
Bu anlamı karşılayan ve halk arasında yaygın olarak kullanılan ifade **"ayağının altına karpuz kabuğu koymak"**tır. Bu deyim, bir kişinin bulunduğu mevkiden kayıp düşmesini, yani görevinden uzaklaştırılmasını sağlamak için ona tuzak kurmak veya hileye başvurmak anlamında kullanılır. Karpuz kabuğunun kayganlığı, kurulan düzene ve kişinin ayağının kaydırılmasına yapılan bir benzetmedir.
Deyimin hikayesi, birini sinsice bir hataya sürüklemek veya onu beklemediği bir anda saf dışı bırakmak üzerine kuruludur. Diğer seçenekler (muz, limon veya soğan kabuğu) benzer bir kayganlık veya zorluk çağrıştırsalar da deyimleşmiş kalıplaşmış yapı "karpuz kabuğu" üzerindendir.
