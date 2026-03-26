Birçok dilde, Türkçede olduğu gibi soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyulurken Yunancada hangi işaret koyulur? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Yunancada soru cümlelerinin sonunda kullanılan işaret, bizim bildiğimiz standart soru işareti değil, Latin alfabesindeki noktalı virgül işaretidir.
Yunanca klavyelerde veya metinlerde bu işaretin kullanımıyla ilgili bazı önemli detaylar şöyledir:
Erotimatiko: Yunancada soru işaretine "erotimatiko" denir. Şekil olarak tamamen noktalı virgüle benzer ancak işlevi tamamen farklıdır; cümlenin bittiğini ve bir soru sorulduğunu belirtir.
Noktalı Virgül Karışıklığı: "Peki Yunancada gerçek noktalı virgül (semicolon) nasıl yapılıyor?" dersen, onun için de üstten nokta işareti (ano teleia) kullanılır.
Kökeni: Bu kullanım Bizans dönemindeki el yazmalarına kadar uzanır. Latin alfabesini kullanan diller zamanla bugün bildiğimiz "?" işaretini geliştirirken, Yunan alfabesi kendi geleneksel işaretini korumuştur.
