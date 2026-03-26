GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Birçok dilde, Türkçede olduğu gibi soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyulurken Yunancada hangi işaret koyulur? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Yunancada soru cümlelerinin sonunda kullanılan işaret, bizim bildiğimiz standart soru işareti değil, Latin alfabesindeki noktalı virgül işaretidir.

Yunanca klavyelerde veya metinlerde bu işaretin kullanımıyla ilgili bazı önemli detaylar şöyledir:

  • Erotimatiko: Yunancada soru işaretine "erotimatiko" denir. Şekil olarak tamamen noktalı virgüle benzer ancak işlevi tamamen farklıdır; cümlenin bittiğini ve bir soru sorulduğunu belirtir.

  • Noktalı Virgül Karışıklığı: "Peki Yunancada gerçek noktalı virgül (semicolon) nasıl yapılıyor?" dersen, onun için de üstten nokta işareti (ano teleia) kullanılır.

  • Kökeni: Bu kullanım Bizans dönemindeki el yazmalarına kadar uzanır. Latin alfabesini kullanan diller zamanla bugün bildiğimiz "?" işaretini geliştirirken, Yunan alfabesi kendi geleneksel işaretini korumuştur.

Cevap: Noktalı Virgül

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
