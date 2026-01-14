Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşadığı hiperenflasyon nedeniyle, halkın ısınmak için sobalarda odun yerine para demetleri yaktığı Avrupa ülkesi hangisidir?

Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan ve Versay Antlaşması'nın ağır tazminat yükümlülükleri altında ezilen bu ülke, ekonomi tarihinin en sarsıcı hiperenflasyon krizlerinden birini yaşamıştır.
Halkın ısınmak için para yaktığı bu Avrupa ülkesi hangisidir?
Bu ülke Almanya'dır (Weimar Cumhuriyeti dönemi). 1923 yılında zirveye ulaşan hiperenflasyon nedeniyle Alman markı değerini o kadar hızlı kaybetmiştir ki, paranın kağıt ve mürekkep değeri, nominal değerinden daha yüksek hale gelmiştir. Bu dönemde:
-
Çocuklar sokaklarda para desteleriyle kule yaparak oynamış,
-
Duvarlar kağıt yerine para banknotlarıyla kaplanmış,
-
İnsanlar bir ekmek alabilmek için el arabaları dolusu parayla fırına gitmiş,
-
Odun veya kömür almak paradan çok daha pahalı olduğu için halk, banknotları doğrudan sobalarda yakarak ısınmıştır.
Cevap: ALMANYA
