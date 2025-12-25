Birleşik Krallık’ın denizaşırı topraklarından olan Turks ve Caicos Adaları nerede yer alır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez coğrafya bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı topraklardan biriyle ilgili soru merak uyandırdı.
Birleşik Krallık'ın denizaşırı topraklarından olan Turks ve Caicos Adaları nerede yer alır?
A: Atlas Okyanusu
B: Hint Okyanusu
C: Akdeniz
D: Kızıldeniz
Doğru cevap: A) Atlas Okyanusu
Kaynak: Haber Merkezi