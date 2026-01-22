GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Biyoloji derslerinde baskın ve çekinik olarak anlatılanlar hangileri olur? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Biyoloji derslerinde baskın ve çekinik olarak anlatılanlar hangileri olur? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Biyolojinin temelini oluşturan ve kalıtım biliminin (genetik) en önemli konularından biri olan bu terimler, anne ve babamızdan aldığımız özelliklerin bizde nasıl ortaya çıktığını açıklar.

Biyoloji derslerinde "baskın" ve "çekinik" olarak anlatılanlar hangileri olur?

Bu terimler, bir canlının sahip olduğu genetik bilgiyi ifade eden Genler için kullanılır. Bilimsel dilde baskın gene dominant, çekinik gene ise resesif gen denir.

Kalıtım denildiğinde akla gelen ilk isim olan Gregor Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle temellerini attığı bu konu, insanlarda göz renginden saç şekline kadar pek çok fiziksel özelliğin belirlenmesini sağlar.

Her bir karakter için (örneğin göz rengi) biri anneden diğeri babadan gelen bir çift gen bulunur. Baskın (dominant) genler, yanında başka bir gen olsa dahi etkisini her zaman gösteren güçlü genlerdir (örneğin kahverengi göz geni). Çekinik (resesif) genler ise etkisini ancak her iki ebeveynden de aynı gen geldiğinde gösterebilir (örneğin mavi göz geni). Eğer bir bireyde hem baskın hem çekinik gen yan yana gelirse, dış görünüşte sadece baskın genin özelliği görülür.

Cevap: Genler

Cevap: Genler

