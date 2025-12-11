Biyoloji derslerinde “bir hücreli hayvanlarda hareket ve beslenme“ anlatılırken hangi uzantının adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Biyoloji derslerinde "bir hücreli hayvanlarda hareket ve beslenme” anlatılırken hangi uzantının adı geçer?

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya hücre biyolojisiyle ilgili temel bir kavram soruldu. Özellikle amip gibi canlılarda görülen bu yapı öğrencilerin sıkça karşılaştığı bir terimdir.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

A: Yalancı ağız

B: Yalancı mide

C: Yalancı ayak

D: Yalancı omurga

Bir Hücrelilerde "Yalancı Ayak” Nedir?

Amip gibi bazı bir hücreli canlılar hareket ederken veya besinlerini yakalarken sitoplazmalarını dışa doğru uzatırlar.

Bu uzantılara "yalancı ayak” yani pseudopod denir.

Yalancı ayaklar:

Hareket etmeyi sağlar,

Besinleri sararak içeri almaya yarar (fagositoz).

Diğer şıklar biyolojik olarak bir hücrelilerde karşılığı olmayan ifadelerden oluşmaktadır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: C: Yalancı ayak

Kaynak: Haber Merkezi