“Bizimkiler“ adlı dizideki apartman yöneticisi Sabri Bey karakteri hangi meslekten emeklidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından biri olan "Bizimkiler", bir apartman dolusu insanın gündelik yaşamını, komşuluk ilişkilerini ve çatışmalarını eşsiz bir mizahla ekrana taşımıştır. Bu apartmanın en renkli ve otoriter figürü ise kuşkusuz, "Katilin geldi!" nidasıyla hafızalara kazınan apartman yöneticisi Sabri Bey'dir. Mehmet Akan tarafından canlandırılan bu karakter, kuralcılığı ve titizliğiyle tanınır.

"Bizimkiler" adlı dizideki apartman yöneticisi Sabri Bey karakteri hangi meslekten emeklidir?

Sabri Bey'in apartman yönetimindeki disiplinli, taviz vermeyen ve her şeyi kayıt altında tutmaya çalışan tavrı, aslında icra ettiği eski mesleğinin bir yansıması gibidir. Emekli olduktan sonra tüm enerjisini apartman düzenine harcayan Sabri Bey, meslek hayatı boyunca edindiği alışkanlıkları kapıcı Cafer ve diğer sakinler üzerinde uygulamaya çalışmasıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştır.

Cevap: Bando şefi (Emekli bando binbaşısıdır).

Kaynak: Haber Merkezi