“Blues’un üç kralı“ olarak bilinen müzisyenler arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Müzik tarihinde "Blues'un Üç Kralı" (Three Kings of the Blues) terimi, modern elektro-blues dünyasını şekillendiren ve gitar teknikleriyle nesilleri etkileyen üç dev ismi temsil eder.
"Blues'un üç kralı" olarak bilinen müzisyenler arasında hangisi yoktur?
Gerçekten de blues müziğinin "kralları" olarak kabul edilen üç sanatçının soyadı King'dir: B.B. King, Freddie King ve Albert King. Bu isimler, hem vokal yetenekleri hem de kendilerine has gitar çalış stilleriyle bu unvanı kazanmışlardır. Seçeneklerde yer alan The King Blue ise bu üçlüye dahil olan gerçek bir müzisyen değil, uydurma bir isimdir.
Cevap: the king blue
