BM 2025 verilerine göre, Dünya’nın en yüksek nüfuslu ilk on şehrinden kaçı Afrika’dadır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kasım 2025'te yayımlanan "World Urbanization Prospects 2025" raporu, dünya şehirlerinin demografik yapısındaki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Raporda kullanılan yeni "Şehirleşme Derecesi" (Degree of Urbanization) metodolojisiyle, bazı şehirlerin nüfusları daha geniş metropol alanları kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
BM 2025 verilerine göre, dünyanın en yüksek nüfuslu ilk on şehrinden kaçı Afrika'dadır?
BM'nin 2025 yılı verilerine göre hazırlanan dünyanın en kalabalık 10 şehri listesinde Afrika kıtasından sadece 1 şehir yer almaktadır. Bu şehir, Mısır'ın başkenti Kahire'dir.
Cevap: 1 (Sadece Kahire).
Kaynak: Haber Merkezi