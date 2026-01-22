Bologna - Celtic Maçının Muhtemel 11’i! Bologna İlk 11! Celtic İlk 11! Bologna vs Celtic Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İtalyan ekibi Bologna, sahasında İskoç devi Celtic'i ağırlıyor. Geçtiğimiz sezon Coppa Italia'yı müzesine götürerek 51 yıllık kupa hasretine son veren Bologna, Avrupa arenasında son 5 maçtır bileği bükülmeden yoluna devam ediyor. Lig aşamasında 11 puanla 13. sırada yer alan İtalyanlar, ilk 8 hedefini sürdürmek için galibiyet arıyor. Konuk ekip Celtic ise Ocak başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Martin O'Neill yönetiminde yeni bir sayfa açarak, 7 puanla 24. sırada bulunduğu tabloda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Ne Zaman
Mücadele, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) saat 20:45'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bologna - Celtic karşılaşması Türkiye'de dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Karşılaşmayı Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Vassilis Fotias yönetecektir. Yardımcılıklarını Andreas Meintanas ve Michail Papadakis yapacaktır.
Yer
Dev maç, Bologna'nın ev sahipliğinde Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Görseldeki verilere göre takımların sahaya çıkacağı kadrolar şu şekildedir:
Bologna İlk 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Łukasz Skorupski (1)
Savunma: Juan Miranda (33), Nicolò Casale (16), Torbjørn Heggem (14), Tommaso Pobega (4)
Orta Saha: Nikola Moro (6), Benjamin Dominguez (30), Lewis Ferguson (19 - K)
Hücum: Nicolò Zortea (20), Thijs Dallinga (24), Jonathan Rowe (11)
Celtic İlk 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Kasper Schmeichel (1)
Savunma: Kieran Tierney (63), Liam Scales (5), Auston Trusty (6), Colby Donovan (51)
Orta Saha: Yang Hyun-jun (13), Callum McGregor (42 - K), Arne Engels (27)
Hücum: Daizen Maeda (38), Reo Hatate (41), Sebastian Tounekti (23)
Kaynak: Haber Merkezi