GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,40
EURO
50,88
STERLİN
58,58
GRAM
6.934,76
ÇEYREK
11.394,98
YARIM ALTIN
22.667,64
CUMHURİYET ALTINI
45.192,64
YAŞAM Haberleri

Bologna - Celtic Maçının Muhtemel 11’i! Bologna İlk 11! Celtic İlk 11! Bologna vs Celtic Maçı Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Bologna - Celtic Maçının Muhtemel 11’i! Bologna İlk 11! Celtic İlk 11! Bologna vs Celtic Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İtalyan ekibi Bologna, sahasında İskoç devi Celtic'i ağırlıyor. Geçtiğimiz sezon Coppa Italia'yı müzesine götürerek 51 yıllık kupa hasretine son veren Bologna, Avrupa arenasında son 5 maçtır bileği bükülmeden yoluna devam ediyor. Lig aşamasında 11 puanla 13. sırada yer alan İtalyanlar, ilk 8 hedefini sürdürmek için galibiyet arıyor. Konuk ekip Celtic ise Ocak başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Martin O'Neill yönetiminde yeni bir sayfa açarak, 7 puanla 24. sırada bulunduğu tabloda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ne Zaman
Mücadele, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) saat 20:45'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bologna - Celtic karşılaşması Türkiye'de dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Vassilis Fotias yönetecektir. Yardımcılıklarını Andreas Meintanas ve Michail Papadakis yapacaktır.

Yer
Dev maç, Bologna'nın ev sahipliğinde Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacaktır.

Muhtemel  İlk 11'ler
Görseldeki verilere göre takımların sahaya çıkacağı kadrolar şu şekildedir:

Bologna İlk 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Łukasz Skorupski (1)

Savunma: Juan Miranda (33), Nicolò Casale (16), Torbjørn Heggem (14), Tommaso Pobega (4)

Orta Saha: Nikola Moro (6), Benjamin Dominguez (30), Lewis Ferguson (19 - K)

Hücum: Nicolò Zortea (20), Thijs Dallinga (24), Jonathan Rowe (11)

Celtic İlk 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Kasper Schmeichel (1)

Savunma: Kieran Tierney (63), Liam Scales (5), Auston Trusty (6), Colby Donovan (51)

Orta Saha: Yang Hyun-jun (13), Callum McGregor (42 - K), Arne Engels (27)

Hücum: Daizen Maeda (38), Reo Hatate (41), Sebastian Tounekti (23)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER