Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Bolu’da okul var mı, yok mu? Bolu valiliği açıklama yaptı mı?
Bolu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Valilik, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
2 Ocak Cuma Günü Bolu'da Okullar Var mı, Yok mu?
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Alınan kararın rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm eğitim-öğretim birimlerini kapsadığı ifade edildi.
Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması
Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın çalışanların aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görevli personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”