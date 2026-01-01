Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Bolu’da okul var mı, yok mu? Bolu valiliği açıklama yaptı mı?

Bolu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Valilik, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Bolu'da Okullar Var mı, Yok mu?

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Alınan kararın rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm eğitim-öğretim birimlerini kapsadığı ifade edildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın çalışanların aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görevli personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.

