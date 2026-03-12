GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bozayı kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Bozayı kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türkçede heceleme kuralları, kelimenin kökenine bakılmaksızın ses akışına ve ünlü harflerin konumuna göre belirlenir. Kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar.

"Bozayı" kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına göre nasıl hecelenir?

Bu kelime birleşik bir yapıda (Boz + Ayı) olsa da, Türkçede heceleme yapılırken "kelimeler birleşik mi?" diye bakılmaz; kelime tek bir bütün gibi okunur. Bu kurala (ulama prensibi) göre doğru heceleme şöyledir:

Bo - za - yı

Heceleme mantığını şu şekilde inceleyebiliriz:

  • Bo: İlk hece bir ünsüz ve bir ünlüden oluşur.

  • za: "Boz" kelimesinin sonundaki "z" harfi, "ayı" kelimesinin başındaki "a" harfiyle birleşerek yeni bir hece oluşturur.

  • yı: Son hece yine bir ünsüz ve bir ünlüden oluşur.

Sık Yapılan Hata: Pek çok kişi bu kelimeyi birleşik kelime mantığıyla "Boz - a - yı" şeklinde ayırır. Ancak TDK kurallarına göre birleşik kelimelerde heceleme yapılırken ilk kelimenin sonundaki ünsüz, ikinci kelimenin başındaki ünlüyle birleşir (Örn: Ba-şöğ-ret-men, Bi-raz, İl-ko-kul).

Doğru Seçenek: Bo - za - yı

Kaynak: Haber Merkezi

