Brezilya’da hangi adda bir şehir vardır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Brezilya, şaşırtıcı bir şekilde Türkiye'deki şehir isimleriyle birebir aynı olan bir yerleşim yerine ev sahipliği yapmaktadır.

Brezilya'da hangi adda bir şehir vardır?

Brezilya'da, Karadeniz bölgemizin en kuzey ucuyla aynı adı taşıyan Sinop isimli bir şehir bulunmaktadır. Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yer alan bu şehir, 1970'li yıllarda kurulmuştur. Şehrin isminin Türkiye'deki Sinop ile doğrudan bir tarihi bağı yoktur; isim, kurucu şirketin (Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná) baş harflerinden türetilmiştir.

Cevap: Sinop.

Kaynak: Haber Merkezi