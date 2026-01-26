GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bu Akşam TV’de Ne Var? 26 Ocak 2026 Pazartesi Yayın Akışı: Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir Yeni Bölüm Var mı?

Bu Akşam TV’de Ne Var? 26 Ocak 2026 Pazartesi Yayın Akışı: Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir Yeni Bölüm Var mı?
26 Ocak Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi yarışı kızışıyor! İzleyicilerin merakla beklediği “Cennetin Çocukları“ ve “Uzak Şehir“ bu akşam var mı, yeni bölüm saat kaçta? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV ve NOW TV yayın akışı ile bu akşamın tüm dizi ve program listesi haberimizde...

Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? (26 Ocak 2026)

Bu akşam ekranlarda hem yeni bölümler hem de sevilen sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. İşte kanal kanal akşam kuşağı program listesi:
 

Kanal Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası) Tür
TRT 1 Cennetin Çocukları Yeni Bölüm
Kanal D Uzak Şehir Yeni Bölüm
Show TV Kod Adı: Olympus Yabancı Sinema
NOW TV Kutsal Damacana 4 Yerli Sinema
ATV A.B.İ. Eğlence / Dizi
Star TV Otel Transilvanya 4: Transformanya Animasyon

Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı? TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1'in fenomen dizisi Cennetin Çocukları takipçileri için müjdeli haber geldi. Dizi, bu akşam kendi saatinde yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

TRT 1 Yayın Akışı Detayları:

17:45: Lingo (Yarışma)

19:00: Ana Haber

20:00: Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

00:15: Vefa Sultan

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir, 26 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Sinemaseverler İçin Bu Akşam TV'de Ne Var?

Eğer bu akşam dizi izlemek istemiyorsanız, kanalların film menüsü oldukça zengin. Show TV'de aksiyon dolu "Kod Adı: Olympus", NOW TV'de ise kahkaha garantili "Kutsal Damacana 4" izlenebilir. Çocuklar ve animasyon severler için ise Star TV'de "Otel Transilvanya 4" yayında olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

