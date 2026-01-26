Bu Akşam TV’de Ne Var? 26 Ocak 2026 Pazartesi Yayın Akışı: Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir Yeni Bölüm Var mı?

Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? (26 Ocak 2026)
Bu akşam ekranlarda hem yeni bölümler hem de sevilen sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. İşte kanal kanal akşam kuşağı program listesi:
|Kanal
|Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası)
|Tür
|TRT 1
|Cennetin Çocukları
|Yeni Bölüm
|Kanal D
|Uzak Şehir
|Yeni Bölüm
|Show TV
|Kod Adı: Olympus
|Yabancı Sinema
|NOW TV
|Kutsal Damacana 4
|Yerli Sinema
|ATV
|A.B.İ.
|Eğlence / Dizi
|Star TV
|Otel Transilvanya 4: Transformanya
|Animasyon
Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı? TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1'in fenomen dizisi Cennetin Çocukları takipçileri için müjdeli haber geldi. Dizi, bu akşam kendi saatinde yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
TRT 1 Yayın Akışı Detayları:
17:45: Lingo (Yarışma)
19:00: Ana Haber
20:00: Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
00:15: Vefa Sultan
Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir, 26 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden sosyal medyada gündem oldu.
Sinemaseverler İçin Bu Akşam TV'de Ne Var?
Eğer bu akşam dizi izlemek istemiyorsanız, kanalların film menüsü oldukça zengin. Show TV'de aksiyon dolu "Kod Adı: Olympus", NOW TV'de ise kahkaha garantili "Kutsal Damacana 4" izlenebilir. Çocuklar ve animasyon severler için ise Star TV'de "Otel Transilvanya 4" yayında olacak.
Kaynak: Haber Merkezi