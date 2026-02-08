GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bu karakteri Anthony Hopkins mi, Mads Mikkelsen mı, Gaspard Ulliel mi daha iyi canlandırdı?" diyen biri hangi film karakterinden bahsediyordur? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl'lik soru

Bu karakteri Anthony Hopkins mi, Mads Mikkelsen mı, Gaspard Ulliel mi daha iyi canlandırdı?“ diyen biri hangi film karakterinden bahsediyordur? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Thomas Harris'in gerilim dolu romanlarından sinemaya ve televizyona uyarlanan bu karakter, popüler kültürün en zeki ve en korkutucu kötü adamlarından biri olarak kabul edilir.

"Bu karakteri Anthony Hopkins mi, Mads Mikkelsen mı, Gaspard Ulliel mi daha iyi canlandırdı?" diyen biri hangi film karakterinden bahsediyordur?

Bahsedilen karakter, yamyamlık eğilimleri olan dahi psikiyatrist Hannibal Lecter'dır. Anthony Hopkins karakteri Kuzuların Sessizliği ve devam filmlerinde efsaneleştirmiş, Mads Mikkelsen Hannibal dizisinde karaktere modern bir derinlik katmış, Gaspard Ulliel ise Hannibal Doğuyor filminde karakterin gençliğini canlandırmıştır.

Cevap: Hannibal Lecter.

Kaynak: Haber Merkezi

