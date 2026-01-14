Bugün Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 14 Ocak 2026 İl İl Namaz Vakitleri! Namaz Vakitleri! Akşam Namazı Saat Kaçta?
- Güncelleme Tarihi:
Vatandaşlar, “Bugün akşam ezanı ne zaman okunuyor?“ sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 14 Ocak 2026 takvimine göre; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin akşam namazı saatleri belli oldu. İşte il il güncel namaz vakitleri ve akşam ezanı saati...
14 Ocak 2026 Büyükşehirlerde Akşam Ezanı Saatleri
Günün yorgunluğunu akşam namazı ile taçlandırmak isteyenler veya oruçlu olanlar için büyükşehirlerdeki vakitler şu şekildedir:
İstanbul Akşam Ezanı Vakti: 18:06
Ankara Akşam Ezanı Vakti: 17:54
İzmir Akşam Ezanı Vakti: 18:21
Bursa Akşam Ezanı Vakti: 18:08
Antalya Akşam Ezanı Vakti: 18:10
İl İl Namaz Vakitleri Nasıl Sorgulanır?
Bulunduğunuz konuma göre en doğru namaz vaktini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Akşam ezanı vakti, güneşin batışıyla birlikte başlar ve yatsı vaktine kadar devam eder.
Diğer İllerde Akşam Vakti:
Adana: 17:51
Konya: 18:01
Diyarbakır: 17:29
Erzurum: 17:20
Trabzon: 17:23
Akşam Namazı Kaç Rekattır?
Akşam namazı, toplamda 5 rekat olarak kılınır. Kılınış sırası şu şekildedir:
3 Rekat Farz
2 Rekat Sünnet
Akşam namazı vakti, diğer vakitlere oranla daha kısa sürdüğü için vaktin girmesiyle birlikte eda edilmesi tavsiye edilir.
Önemli Not:
