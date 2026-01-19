GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Bugün Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 19 Ocak 2026 İl İl Namaz Vakitleri! Namaz Vakitleri! Akşam Namazı Saat Kaçta?

Bugün Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 19 Ocak 2026 İl İl Namaz Vakitleri! Namaz Vakitleri! Akşam Namazı Saat Kaçta?

Milyonlarca vatandaş, ibadetlerini gerçekleştirmek için "Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını arıyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Diyanet tarafından paylaşılan resmi vakitlere göre akşam namazı saatleri güncellendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde ezanın okunacağı o saatler...

Büyükşehirlerde Bugün Akşam Ezanı Vakti

Kış mevsiminin etkisiyle değişen gün batımı saatlerine göre, büyük şehirlerimizde akşam ezanı şu saatlerde okunacak:

İstanbul Akşam Ezanı: 18:12

Ankara Akşam Ezanı: 17:58

İzmir Akşam Ezanı: 18:22

Bursa Akşam Ezanı: 18:13

Antalya Akşam Ezanı: 18:11

Konya Akşam Ezanı: 18:03

Adana Akşam Ezanı: 17:54

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akşam Vakitleri

Güneşin daha erken battığı doğu illerimizde akşam ezanı vakitleri:

Diyarbakır: 17:33

Erzurum: 17:21

Gaziantep: 17:45

Van: 17:16

Şanlıurfa: 17:40

Akşam Namazı Vaktinin Önemi ve Kılınışı

Akşam namazı, günün beşinci namazı olup güneşin batışıyla birlikte başlar. Vaktin dar olması nedeniyle ezan okunduktan sonra fazla bekletilmeden kılınması tavsiye edilir. Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat olarak eda edilir.

Kaynak: Haber Merkezi

