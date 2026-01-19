Bugün Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 19 Ocak 2026 İl İl Namaz Vakitleri! Namaz Vakitleri! Akşam Namazı Saat Kaçta?

Milyonlarca vatandaş, ibadetlerini gerçekleştirmek için "Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını arıyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Diyanet tarafından paylaşılan resmi vakitlere göre akşam namazı saatleri güncellendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde ezanın okunacağı o saatler...
Büyükşehirlerde Bugün Akşam Ezanı Vakti
Kış mevsiminin etkisiyle değişen gün batımı saatlerine göre, büyük şehirlerimizde akşam ezanı şu saatlerde okunacak:
İstanbul Akşam Ezanı: 18:12
Ankara Akşam Ezanı: 17:58
İzmir Akşam Ezanı: 18:22
Bursa Akşam Ezanı: 18:13
Antalya Akşam Ezanı: 18:11
Konya Akşam Ezanı: 18:03
Adana Akşam Ezanı: 17:54
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akşam Vakitleri
Güneşin daha erken battığı doğu illerimizde akşam ezanı vakitleri:
Diyarbakır: 17:33
Erzurum: 17:21
Gaziantep: 17:45
Van: 17:16
Şanlıurfa: 17:40
Akşam Namazı Vaktinin Önemi ve Kılınışı
Akşam namazı, günün beşinci namazı olup güneşin batışıyla birlikte başlar. Vaktin dar olması nedeniyle ezan okunduktan sonra fazla bekletilmeden kılınması tavsiye edilir. Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat olarak eda edilir.
