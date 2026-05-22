Bugün Ankara’da su kesintisi var mı? Ankara’da su kesintisi saat kaçta bitecek, hangi mahallelerde su kesilecek?

ASKİ'den Ankara için kritik su kesintisi duyurusu geldi. 22 Mayıs 2026 Cuma günü başkentte bazı ilçelerde planlı altyapı çalışmaları ve arıza kaynaklı bakım işlemleri nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Özellikle Ankara genelinde Gölbaşı, Yenimahalle ve Ayaş ilçelerinde yaşayan vatandaşların belirtilen saat aralıklarına dikkat etmesi istendi. ASKİ ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, suyun çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak yeniden verileceği açıklandı.

Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi var?

ASKİ tarafından yayımlanan güncel kesinti programına göre 22 Mayıs Cuma günü su kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde açıklandı:

  • Gölbaşı
  • Yenimahalle
  • Ayaş

Yetkililer, yürütülen çalışmaların içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Gölbaşı'nda su kesintisi saat kaçta bitecek?

Gölbaşı ilçesinde iki ayrı mahallede aynı saat aralığında planlı kesinti uygulanacağı duyuruldu. ASKİ'nin verdiği bilgilere göre branşman bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

Taşpınar Mahallesi'nde su kesintisi

Taşpınar Mahallesi 2853 Sokak üzerinde yürütülen 160'lık içme suyu hattı bağlantı çalışması nedeniyle bölgede sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanacak.

  • Başlangıç Saati: 09.00
  • Tahmini Bitiş Saati: 14.00

İncek Mahallesi'nde sular ne zaman gelecek?

İncek Mahallesi Görgülü Sokak çevresinde sürdürülen branşman bağlantı çalışmaları kapsamında bölgenin bir kısmında planlı su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

  • Başlangıç Saati: 09.00
  • Tahmini Bitiş Saati: 14.00

ASKİ ekiplerinin çalışmaları planlanan süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

Yenimahalle'de uzun süreli su kesintisi

Yenimahalle ilçesinde devam eden büyük altyapı çalışmaları nedeniyle daha geniş kapsamlı ve uzun süreli bir kesinti uygulanıyor. Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen Ø1600 hat imalatı kapsamında branşman bağlantı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yenimahalle su kesintisinden etkilenecek bölgeler

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler şu şekilde sıralandı:

  • Yeşilevler Mahallesi
  • Yukarı Yahyalar
  • Serhat Mahallesi
  • İvedikköy
  • İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1333. Cadde ve çevresi
  • İvedik ASKİ lojmanları

Yenimahalle'de sular ne zaman verilecek?

  • Kesinti Başlangıcı: 21 Mayıs 2026 – 10.00
  • Tahmini Bitiş: 22 Mayıs 2026 – 17.00

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun bölgelere kontrollü ve kademeli şekilde yeniden verileceğini açıkladı.

Ayaş'ta hangi mahallede su kesintisi olacak?

Ayaş ilçesinde ise Yağmurdede Mahallesi'nde yapılacak vantuz montaj çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacak.

Ayaş su kesintisi detayları

  • Başlangıç Saati: 09.30
  • Tahmini Bitiş Saati: 14.00

ASKİ tarafından yapılan açıklamada kesintiden yalnızca Yağmurdede Mahallesi'nin etkileneceği bildirildi.

ASKİ'den vatandaşlara önemli uyarı

ASKİ yetkilileri, altyapı çalışmalarının Ankara'nın içme suyu sistemini güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

  • Branşman bağlantı çalışmaları sürüyor
  • Arıza ekipleri sahada aktif görev yapıyor
  • Çalışmaların süresine göre su verilme saatleri değişebilir
  • Kesinti sonrası kısa süreli basınç değişikliği ve su bulanıklığı yaşanabilir

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ'nin yayımladığı programa göre Ankara'daki planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerinin büyük bölümünün 22 Mayıs Cuma günü sona ermesi bekleniyor. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde suyun belirtilen saatlerden itibaren yeniden verilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel su kesintisi duyurularını ASKİ'nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

