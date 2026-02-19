GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bulunduğunuz yerde, 1440 dakika önce günlerden "çarşamba" idiyse, 2880 dakika sonra günlerden ne olacaktır?

- Güncelleme Tarihi:

Bulunduğunuz yerde, 1440 dakika önce günlerden “çarşamba“ idiyse, 2880 dakika sonra günlerden ne olacaktır?

Zaman birimleri ve takvim hesaplamaları üzerinden kurgulanmış bu soruyu, dakikaları günlere çevirerek adım adım çözelim.

Bulunduğunuz yerde, 1440 dakika önce günlerden "çarşamba" idiyse, 2880 dakika sonra günlerden ne olacaktır?

Öncelikle dakika birimlerini gün cinsine çevirmemiz gerekiyor. Bir günün 24 saat, her saatin ise 60 dakika olduğunu bildiğimize göre:

24 imes 60 = 1440 dakika (Yani 1440 dakika = 1 gün)

Adım Adım Hesaplama:

  1. Şu Anki Günü Bulalım:

    • 1440 dakika (1 gün) önce günlerden Çarşamba ise, bugün günlerden Perşembe'dir.

  2. Gelecek Zamanı Hesaplayalım:

    • Soru bizden 2880 dakika sonrasını istiyor.

    • 2880 / 1440 = 2 gün.

  3. Sonucu Bulalım:

    • Bugün Perşembe olduğuna göre, 2 gün sonrası:

    • 1 gün sonra: Cuma

    • 2 gün sonra: Cumartesi

Cevap: Cumartesi

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • M
    Murat
    1 saat önce

    1440 dakika = 24 saat = 1 gün 2880 dakika = 48 saat = 2 gün 1440 dakika önce gün Çarşamba ise, 1 gün geriye gidersek: Çarşamba → Salı (şu an) Şimdi 2880 dakika yani 2 gün ileri gidelim: Salı → Çarşamba (1 gün) → Perşembe (2 gün) ✅ Cevap: Perşembe

