YAŞAM Haberleri

BURSA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Bursa’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

BURSA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Bursa’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Bursa'da 2026 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi. 2025 Ramazanında Bursa İl Müftülüğü tarafından ilan edilen camilerde hatimli teravih namazı icra edilmişti; 2026'da da büyük ölçüde aynı camilerin tercih edilmesi bekleniyor. Bursa genelinde ilçe ilçe yürütülecek uygulama, vatandaşların ibadet planı yapmasına yardımcı oluyor.

Bursa'da 2026'da Hatimle Teravih Namazı Nerelerde Kılınacak?

2026 listesine göre Bursa'da hatimle teravih namazı eda edilecek camiler ilçe bazında şöyle:

Osmangazi

  • Orhan Camii

  • Demirtaş Organize Sanayi (DOSAB) Camii

  • Nakkaş Ali Paşa Mescidi

  • Çiftehavuzlar Mah. Süleymaniye Camii

  • Adnan Menderes Mah. Park Camii

  • Demirtaşpaşa Mah. Timurtaşpaşa Camii

  • Mutlular Hz. Hamza Şehitler Camii

  • Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii

  • Şehreküstü Camii

  • İkizler Camii

Yıldırım

  • Mimar Sinan Mh. Hicret Camii

  • Setbaşı Camii

  • Zeyniler Camii

Nilüfer

  • Akçalar Yeni Camii

  • Nilüfer Ticaret Merkezi Camii

  • Şinasi Yürek Camii

  • Demirci Mahallesi Eski Camii

  • Fethiye Mahallesi Gaziosmanpaşa Camii

Diğer İlçeler

  • Gemlik: Hz. Ebubekir Camii

  • Gürsu: Gürsu Orta Camii

  • İnegöl: Turgutalp Camii, Osmaniye Mh. Mevlana Camii

  • İznik: Hacı Hamza Camii

  • Karacabey: Pazaryeri Öktemler Camii

  • Kestel: Hacı Selahattin Yıldız Camii

  • Mudanya: Hasanbey Camii

  • Mustafakemalpaşa: Atariye Camii, Atatürk Mh. Camii

  • Orhaneli: Orhaneli Yeşil Camii

  • Orhangazi: Abdülhamid Han Camii

  • Yenişehir: Çınarlı (Voyvoda) Camii

Kaynak: Haber Merkezi

