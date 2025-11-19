GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,55
GRAM
5.735,69
ÇEYREK
9.439,86
YARIM ALTIN
18.791,07
CUMHURİYET ALTINI
37.406,02
YAŞAM Haberleri

Bursa TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Bursa TOKİ Peşinat Kaç TL? Bursa TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Bursa TOKİ Konut Fiyatları 2025

Bursa TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Bursa TOKİ Peşinat Kaç TL? Bursa TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Bursa TOKİ Konut Fiyatları 2025

Bursa'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesine başvurular hızla devam ederken, vatandaşlar 2025 yılı ödeme planını, peşinat miktarlarını ve aylık taksit tutarlarını merak ediyor. Bursa TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, taksit başlangıç tarihleri ve peşinat ödeme süreci netleşmiş durumda. Peki Bursa TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL? İlk ödeme ne zaman yapılacak? İşte Bursa'ya özel TOKİ ödeme planının tüm detayları…

Bursa TOKİ Ödeme Planı 2025

Bursa, TOKİ'nin Anadolu illeri ödeme sisteminde yer aldığı için projede standart ödeme modeli uygulanacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Bursa TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

2025 yılı ödeme tablosuna göre Bursa'da başlangıç taksit tutarları şöyle:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu taksitler 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Bursa TOKİ Peşinat Kaç TL?

TOKİ tarafından belirlenen peşinat oranı %10 olup Bursa için peşinat tutarları şu şekildedir:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat ödemesi, hak sahiplerinin sözleşme imzalayacağı gün yapılacak.

Bursa TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Bursa'daki konut tiplerine göre net ödeme planı şöyledir:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Bursa TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Bursa'da taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenmeye başlanacak.

Bursa TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bursa'daki vatandaşlar başvurularını şu kanallar üzerinden yapabiliyor:

- e-Devlet

- Ziraat Bankası

- Halkbank

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL, başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bursa'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Bursa'da satışa sunulan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL olup, dairenin büyüklüğüne göre toplam satış bedeli artabiliyor. Taksitler ise her 6 ayda bir memur maaş katsayısı doğrultusunda güncelleniyor.

Bursa TOKİ Ödeme Planı Netleşti

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- İlk taksit sözleşmeden 1 ay sonra

- 1+1 ve 2+1 için ödeme tablosu açıklandı

Bursa'da uygun maliyetlerle sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ 2025 ödeme planı tüm detaylarıyla kesinleşmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER