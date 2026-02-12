BUSKİ 12-13 Şubat 2026 Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı! 12-13 Şubat 2026 Bursa’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Bursa (BUSKİ) su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12-13 Şubat 2026 günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa’nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12-13 Şubat 2026 Bursa su kesintisi saatleri..
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 12-13 Şubat 2026 günü altyapı çalışmaları ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Bursa'da Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsıyor?
Kesinti, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki bazı mahalleleri etkileyecek.
Su Kesintisi Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?
Su kesintisi 12-13 Şubat 2026 günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.
Vatandaşlara Önemli Uyarı
BUSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden su depolamaları gerektiğini belirtti. Güncel kesinti bilgileri için BUSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.
