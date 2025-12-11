GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Çağrı merkezi operatörünün kendisinden talep ettiği doğum tarihini, “gün, ay, yıl“ şeklinde “07, 09, 1999“ olarak söyleyen biri ne zaman doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya tarih sıralamasıyla ilgili pratik bir soru yöneltildi. Soruda, "gün – ay – yıl” formatında verilen tarihin hangi güne karşılık geldiği soruluyordu.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

  • A: Temmuz ayının yedinci gününde

  • B: Temmuz ayının dokuzuncu gününde

  • C: Eylül ayının yedinci gününde

  • D: Eylül ayının dokuzuncu gününde

"07, 09, 1999” Hangi Tarihtir?

Soru açıkça gün – ay – yıl formatı kullanıldığını belirtiyor.
Bu durumda:

  • 07 → Gün

  • 09 → Ay (Eylül)

  • 1999 → Yıl

Dolayısıyla verilen tarih: 07 Eylül 1999 olarak okunur.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: C: Eylül ayının yedinci gününde

